Oleksander Goncharenko: „Wir stehen schon im Zentrum des Kriegs“

Oleksander Goncharenko, Bürgermeister von Kramatorsk im Donbass, über eine mögliche Umzingelung seiner Stadt, rares Benzin und demoralisierte Russen.

Die Presse: Sie sind seit November 2019 Bürgermeister von Kramatorsk. Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass Sie Krisenmanager im Krieg werden?

Oleksander Goncharenko: Nein, das hätte sich hier niemand vorstellen können. Selbst wenn am 23. Februar jemand gesagt hätte, dass uns die Russen angreifen, hätte das keiner geglaubt.



Was macht ein Bürgermeister im Krieg?

Wenn man das so sagen kann, dann führt Kramatorsk ein mehr oder weniger ruhiges Leben – abgesehen von den Raketenangriffen und im Vergleich zu dem, was in Mariupol, Charkiw und Mykolajiw passiert. Bei uns ist es dagegen relativ ruhig.



Wie viele Raketenangriffe gab es bisher in Kramatorsk und in welcher Frequenz?