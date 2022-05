„Dokumentation verhindert Greenwashing“

Bis 2030 soll der Mobilitätssektor der ÖBB klimaneutral sein, sagt ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo. Und sie fügt an: „Wir sind schon jetzt ein Nachhaltigkeitsunternehmen.“

Bis 2030 soll der Mobilitätssektor der ÖBB, zwischen 2040 und 2050 soll das Unternehmen vollständig CO 2 -neutral sein, sagt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG. Sie betont: „Wir sind schon jetzt ein Nachhaltigkeitsunternehmen.“

Damit die ambitioniert angelegten Ziele erreicht werden können, sollen einige Weichen richtig gestellt werden. Eine davon ist die Elektrifizierung des Netzes, sagt die Managerin, die am 23. Mai als Speakerin beim Strategieforum zu Gast sein wird. Derzeit sind rund drei Viertel der Bahnstrecken elektrifiziert, bis 2030 soll der Anteil auf 85 Prozent angehoben werden. Weil gerade für die Nebenstrecken die Elektrifizierung nicht wirtschaftlich ist, wird daneben an alternativen Antriebstechnologien gearbeitet. Außerdem soll die Busflotte auf Elektro- und Wasserstoffantrieb umgestellt werden. Überhaupt sei entscheidend, Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Darüber hinaus müsse weiter an der effizienten Energienutzung gearbeitet werden, um das große Ziel CO 2 -Neutralität erreichen zu können. Da komme es auch darauf an, die Züge und Busse energieeffizient zu fahren. Und überhaupt das Ressourcenmanagement genau im Blick zu haben: „Wir intervenieren laufend in die Natur - etwa durch Bauarbeiten. Wir müssen den Bodenverbrauch minimieren und auch mit den Abfällen sorgfältig umgehen.“

Eine Milliarde Euro für Erneuerbare

Der Strom, sagt Angelo, soll dabei aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Damit das Bahnfahren noch grüner werden kann, wollen die ÖBB bis 2030 rund eine Milliarde Euro in erneuerbare Energiequellen stecken. Damit sollen zusätzliche 280 GWh aus den ÖBB-eigenen Wasserkraftwerken, Fotovoltaik- und Windkraftanlagen erzeugt werden. Das ist in etwa so viel, wie 70.000 Haushalte in Österreich durchschnittlich verbrauchen. Derzeit produzieren die ÖBB in neun eigenen Wasserkraftwerken etwa 750 GWh Strom, ein weiteres befindet sich zurzeit in Bau. Hinzu kommen vier Partnerkraftwerke, in denen exklusiv für die ÖBB grüner Bahnstrom erzeugt wird. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auch auf die Modernisierung bestehender Wasserkraftwerke. Daneben setzt die Bahn auf Sonnenenergie sowie Windkraft. Allein von 2020 auf 2021 konnte die Jahresstromproduktion im Solarenergiebereich auf rund 10.000 MWh verdreifacht werden. Dafür wurden 20 neue Fotovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Insgesamt betreiben die ÖBB derzeit 45 Anlagen, weitere 30 sind für heuer in Planung. Gleichzeitig soll eine neue Windkraftanlage ans Netz gehen.

Zur Person Silvia Angelo Aist seit 2017 Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG. Am 23. Mai wird er am diesjährigen Wiener Strategieforum teilnehmen.

Diese großen Investitionen sind wichtig, um die Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen zu können, zumal sie lange Vorlaufzeiten bedingen. Die Umsetzung, sagt Angelo, könne aber nur gelingen, wenn die Mitarbeitenden einbezogen sind, wenn die einzelnen Themen für alle Einheiten und alle Ebenen durchdekliniert werden. Und: „Es braucht verschiedenste und vor allem kommunikative Maßnahmen.“ Der Slogan „Wir sind Klimaschutz“ wirke dabei sehr stark nach innen. Begleitend werde vermittelt: „Hier gibt es Jobs mit Sinn. Jeder Job leistet einen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Angelo. „Wir arbeiten daran, dass jede und jeder ein Gefühl dafür bekommt und daran, dass die Themen Klimaschutz und Klimabewusstsein Teil der eigenen Geschichte und des eigenen Jobs werden.“ Denn man dürfe nicht übersehen: Wissen um ressourcenschonendes Arbeiten, sei enorm wichtig. Das beginne in der Ausbildung – man bilde etwa in neuen Berufen wie Klimatechnik aus, um junge Menschen an das Thema Klimaschutz heranzuführen – und setze sich in allen Phasen des Berufslebens fort.

Strategiearbeit ist ein Lernprozess

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie sei auch ein ständiger Lernprozess. Weil es immer wieder neue Herausforderung gebe: „Man möchte nachhaltig agieren, und muss gleichzeitig auch die Kostenseite im Griff haben.“ Durch kurzfristig auftretende Themen wie ein Baustopp, weil es seltene Tierarten, die lokal vorkommen, zu schützen gelte. Oder weil es andere Themen zu diskutieren gebe wie den Lärm(schutz) – frei nach dem Motto: Güter auf die Schiene zu bringen ist gut, aber bitte nicht dort, wo ich bin.

Viele der Umsetzungsziele seien gut quantifizierbar wie der CO 2 -Ausstoß, der Ausbau der erneuerbaren Energien oder wie viele Ölheizungen in den Betriebsgebäuden schon ersetzt wurden.

Sehr froh sei sie über die Vorgaben auf EU-Ebene über die nichtfinanziellen Kennzahlen im Rahmen der ESG-Regelungen: „Die Dokumentation verhindert Greenwashing“, sagt sie.

Übrigens: Vor wenigen Tagen legten die ÖBB die Zahlen für das Jahr 2021 vor. Wirtschaftlich hat das Mobilitätsunternehmen die Corona-Pandemie hinter sich gelassen: Die Finanzergebnisse befinden sich wieder auf Vorkrisenniveau, auch die Fahrgastzahlen steigen wieder. Knapp 323 Millionen Fahrgäste nahmen 2021 den Zug oder den Bus, knapp 13 Prozent mehr als 2020. Vor Corona waren es allerdings noch rund 477 Millionen. Fahrgäste. Der Güterverkehr entwickelt sich mit 94,1 Mio. Nettotonnen Transportleistung stabil. Insgesamt konnten die ÖBB das Jahr 2021 mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 170,0 Mio. Euro abschließen. 2020 waren es 58,6 Millionen Euro, 2019, dem Jahr vor der Pandemie, 168,5 Millionen Euro gewesen.