Rückschlag, aber kein Desaster für Boris Johnson

Labour triumphierte bei Lokalwahlen in London. Blaues Auge für Tories.

London. Die politische Landkarte Londons ist gerade ein gutes Stück roter geworden. Die Labour-Partei hat bei den Lokalwahlen am Donnerstag gleich drei ehemals konservative Bezirke in der britischen Hauptstadt erobert, die Opposition stellt damit in der Metropole die überwältigende Mehrheit. Auch in Schottland erlitt die Regierungspartei laut ersten Resultaten einen heftigen Rückschlag. Im Rest Englands ist die Bilanz hingegen durchwachsener. Das Wahldesaster, das die Tories befürchtet hatten, ist ausgeblieben.



Die Lokalwahlen in Großbritannien finden jedes Jahr statt, aber es wird jeweils nur ein Teil der Sitze gewählt. Am Donnerstag waren ganz London, Schottland, Wales und Nordirland an der Reihe, sowie ein paar Dutzend Bezirke im Rest Englands. Insgesamt standen rund 4400 Mandate zur Wahl. Nachdem die Party-Affäre der Regierung seit Monaten zu schaffen gemacht hat, war erstmals Gelegenheit, an der Wahlurne ein Urteil darüber abzugeben.