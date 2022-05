Ich, dein Sohn, bin traurig: Über meine Mutter in Syrien

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Mutter sehen können und Kontakt zu ihr haben, gratulieren Sie ihr auch von mir zum Muttertag und genießen Sie den Augenblick. Und wenn nicht, seien Sie von mir umarmt.

Ein Gedicht aus dem Gefängnis: „Ich sehne mich nach dem Brot meiner Mutter, nach dem Mokka meiner Mutter, und nach den Berührungen meiner Mutter. Und ich liebe mein Leben, denn wenn ich sterben würde, genierte ich mich vor ihren Tränen“. Der palästinensische Dichter Mahmud Darwisch schrieb diese Zeilen. Ich entdeckte sie in den ersten Monaten im Exil nach meiner Flucht. Sie waren für mich ein Trost. In Damaskus hatte ich mir nicht vorstellen können, wie wichtig meine Mutter für mich ist. Denn sie war immer da. Sie hielt unermüdlich unsere große Wohnung am Glänzen, kochte für ihre sechs Kinder die aufwendigsten Gerichte, kümmerte sich um den Frieden im Haus und um die Gefühlslage jedes Einzelnen.



Nach dem Ausbruch des Krieges in Syrien, als Lebensmittel, Energie und Geld knapper wurden, entwickelte sie sich zu einer Meisterin der Nachhaltigkeit und Sparsamkeit. Der Mokka, den sie immer mit ihrer Geheimmethode gekocht hatte, wurde dünner. Fleisch ersetzte sie immer öfter durch Kartoffeln. Der Boiler durfte nicht durchgehend eingeschaltet bleiben, sondern erhitzte das Wasser nur eine Stunde lang am Abend. Auch der schwarze Tee wurde heller, da sie nicht mehr drei Teebeutel in die Kanne gab, sondern nur noch einen. Meine vier Brüder und ich machten einen Dauerwitz daraus, dass sie geizig geworden sei und verglichen sie mit einer Nachbarin, die dafür bekannt war, viel Geld zu besitzen, aber sich nichts zu gönnen.



Sie verausgabte sich – und wir spotteten.

Wenn ich als Kind krank war oder nicht einschlafen konnte, suchte ich Unterschlupf in ihrem Bett. Ich spürte Mamas Hand auf meiner Stirn, die sie in mein schweißnasses Haar hinaufschob, während sie prüfte, ob ich Fieber hatte. Ich hörte, wie ihre Stimme den besonderen Ton annahm, einen liebevollen Singsang, bei dem ich für immer krank und bedürftig bleiben wollte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich wirklich jedes Mal krank war. Aber ich bin sicher, dass meine Mutter mich immer mit derselben Hingabe und Ernsthaftigkeit umsorgte.