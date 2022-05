Mindestens acht Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Das Luxus-Hotel Saratoga in Havanna ist zum Teil eingestürzt.

Nach einer Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens acht Menschen getötet worden, 13 gelten als vermisst. In Madrid kam es zu einem ähnlichen Unfall mit zwei Toten.

Bei einer heftigen Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens acht Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. 13 Menschen würden außerdem noch vermisst, erklärte das kubanische Präsidialamt am Freitag auf Twitter. "Die Such- und Rettungsarbeiten im Hotel gehen weiter, wo möglicherweise noch weitere Menschen eingeschlossen sind."

Die Explosion ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ). Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass große Teile der Fassade des Hotels Saratoga, in dem derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, zerstört wurden. Die Umgebung war mit Trümmern und Glasscherben übersät. Außerdem wurden mehrere Fahrzeuge zerstört.

„Spürten eine riesige Druckwelle“

"Wir spürten eine riesige Druckwelle und eine Staubwolke, die bis zum Park (gegenüber dem Hotel) reichte, viele Menschen rannten hinaus", erzählte Rogelio García, Fahrer eines Fahrrad-Taxis. "Es gab eine schreckliche Explosion und alles stürzte ein", schilderte auch eine Frau, deren Gesicht mit Staub bedeckt war und die ihren Namen nicht nennen wollte.

"Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Explosion durch ein Gasleck ausgelöst wurde", erklärte das Präsidialamt in einem weiteren Eintrag auf Twitter. Ein Vertreter der örtlichen Behörden sagte laut dem staatlichen Nachrichtenportal "Cubadebate", in dem Hotel sei eine Flüssiggasflasche gewechselt worden. Durch einen Riss in einer Leitung sei es zur Explosion gekommen.

Das Hotel Saratoga verfügt über 96 Zimmer, zwei Restaurants und ein Schwimmbad auf dem Dach. In den vergangenen Jahren waren Stars wie Madonna und Beyoncé dort eingekehrt.

Zwei Tote und 18 Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Madrid

Bei einer heftigen Explosion im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handle sich um zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren, die in dem Gebäude Arbeiten ausführten, teilte der Rettungsdienst mit.

Weitere 18 Menschen hätten Verletzungen durch herumfliegende Glassplitter und Trümmer erlitten. Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, nachdem er in den Innenhof des vierstöckigen Hauses gestürzt sei, berichtete die Zeitung "La Vanguardia".

Das Gebäude in dem noblen Stadtteil Salamanca wurde schwer beschädigt, die Dachgeschosswohnung fast völlig zerstört, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Auch viele geparkte Autos wurden demoliert. Als wahrscheinliche Ursache der Explosion galt ein Gasleck. Erst im Jänner vergangenen Jahres waren bei einer Gasexplosion in einem Gebäude im Zentrum Madrids vier Menschen ums Leben gekommen.

