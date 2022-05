Mindestens vier Tote bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Das Luxus-Hotel Saratoga in Havanna ist zum Teil eingestürzt.

Nach einer Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens vier Menschen getötet worden, 13 gelten als vermisst.

Bei einer heftigen Explosion in einem Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens vier Menschen getötet worden. 13 Menschen würden außerdem noch vermisst, erklärte das kubanische Präsidialamt am Freitag auf Twitter. "Die Such- und Rettungsarbeiten im Hotel gehen weiter, wo möglicherweise noch weitere Menschen eingeschlossen sind."

Die Explosion ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ). Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass große Teile der Fassade des Hotels Saratoga, in dem derzeit Renovierungsarbeiten stattfinden, zerstört wurden. Die Umgebung war mit Trümmern und Glasscherben übersät. Über dem Gebäude stiegen Rauch und Staub auf. Außerdem wurden mehrere Fahrzeuge zerstört.

Gasleck als mögliche Ursache

"Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Explosion durch ein Gasleck ausgelöst wurde", erklärte das Präsidialamt in einem weiteren Eintrag auf Twitter.

Das Hotel Saratoga verfügt über 96 Zimmer, zwei Restaurants und ein Schwimmbad auf dem Dach. In den vergangenen Jahren waren Stars wie Madonna und Beyonce dort eingekehrt.

