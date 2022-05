Leder statt Unterröcke: Sisis Geheimnis

Elisabeths Garderobe war ebenso extravagant wie ihr überspannter Charakter.

Die Frage ist zwar nicht gerade brennend, aber durchaus berechtigt: Wusste das Kaiser Franz Joseph? Wenn ja, hat es ihm missfallen? Wenn nein, dann bewahrte Elisabeth, seine schöne Ehefrau, mit Erfolg ihr Geheimnis: Bei ihren Ausritten, manchmal zehn Stunden im Sattel, trug sie unter dem Reitkostüm statt mehreren unpraktischen Unterröcken – hautenge Wildleder-„Leggins“! Eine äußerst pragmatische Wahl der Unterwäsche. Diese Erkenntnis verdanken wir dem neuesten Sisi-Werk der darauf spezialisierten Historikerin Katrin Unterreiner. Diesmal widmet sich die unermüdliche Elisabeth-Erforscherin der kaiserlichen Garderobe mit einer Unzahl hübscher Illustrationen. All jenen kritischen Stimmen, die da meinen, es gäbe eigentlich Wichtigeres in diesen Tagen, könnte man erwidern: Auch so kann man sich für eine Stunde ablenken vom Grauen, das uns niederdrückt.

Unterreiners Problem war diesmal ein handfestes: Es existieren kaum noch echte Sisi-Kleider. Schon gar nicht ihr Hochzeits- oder ihr besonders prunkvolles ungarisches Krönungskleid. Beide wurden, dem habsburgischen Brauch entsprechend, Wallfahrtskirchen gespendet und dort für liturgische Gewänder zerschnitten. Ballkleider wiederum waren aus derart feinem Material gearbeitet, dass die Roben brüchig wurden. So ist auch jenes berühmte cremefarbene Ballkleid verloren gegangen, in dem sie 1864 für den Maler Franz Xaver Winterhalter mit den berühmten Diamantsternen im Haar posiert hat. Ob auch diese Robe von dem Pariser Stardesigner Charles Frederick Worth stammt, kann Unterreiner nicht exakt feststellen. Worth war der erste Couturier, der seine Werke mit seinem Etikett versehen hat und somit als Erfinder des Modelabels gilt. Vieles davon hat Sisi auch Verwandten spendiert, sodass eine Rekonstruktion schwierig war. Dieser Aufgabe hat sich mit Verve die Modedesignerin Mónika Czédly in Gödöllö unterzogen, sodass sie nach mancherlei Recherchen 2017 ein neu geschaffenes Krönungskleid vorstellen konnte.