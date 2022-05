Auf dem Holzpferd durch das Land von Pippi Langstrumpf

Drucken

Hauptbild • Auch im Museum und früheren Wohnhaus des schwedischen Nationalmalers Anders Zorn stehen Dalarna-Pferde als Dekoration im Fenster. • Viktoria Riegler

In Dalarna lässt sich Schweden genau so erleben, wie man es sich nach einem Buch von Astrid Lindgren vorstellt.

Ganz klassisch ist es natürlich in Rot. „Auch schwarz und weiß sind klassische Farben“, erzählt Stefan. Aber es gibt auch exotischere Varianten, die er und seine Kolleginnen und Kollegen herstellen, etwa in Rosa und Weiß, wenn man es jemandem zur Taufe schenkt.

Das Dalahäst, das charakteristische Holzpferd, ist so etwas wie ein Symbol für ganz Schweden. Rund 125.000 davon werden pro Jahr hier bei Nils Olsson in Nusnäs geschnitzt, gespachtelt und bemalt. Der Großteil ist dann in schwedischen Kinderzimmern, auf Fensterbrettern oder an anderen Orten als Dekoration zu finden. Etwa 30 Prozent gehen in den Export, vor allem in die USA und nach Asien. Und nicht zuletzt ist das Holzpferd eines der beliebtesten Souvenirs, das Urlauber als Erinnerung an Schweden mit nach Hause nehmen.