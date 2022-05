Iss mich auf, mit Haut und Haaren!

Senthuran Varatharajah hat mit seinem Roman „Rot (Hunger)“, in dem er den Bogen von Flucht über Liebe bis zum Kannibalismus spannt, ein radikales Sprachkunstwerk geschaffen.

Im Jahr 1984 wurde der Tamile Senthuran Varatharajah in Sri Lanka geboren. Als Kind floh er vor dem blutigen Bürgerkrieg mit seiner Familie nach Deutschland. Hier studierte er Philosophie und Theologie. 2016 erschien sein Debütroman „Vor der Zunahme der Zeichen“ und wurde ein Erfolg bei der Leserschaft wie bei der Kritik. In diesem Prosatext geht es zwar um den bekannten Themenkomplex von Vertreibung, Flucht und vermeintlicher Integration, doch Varatharajah verpackt den Stoff in ungewohnter Weise, nämlich in einen literarischen Dialog auf Facebook – eine moderne Art des Briefromans. In seinem neuen Roman „Rot (Hunger)“ radikalisiert der Autor nochmals Inhalt wie Form.

„Rot (Hunger)“ ist in zwei etwa gleich lange Abschnitte gegliedert, die sich wiederum in Kurzkapitel aufteilen. Vorangestellt ist ein schlichtes wie auch anrührendes Motto: „Das ist eine Liebesgeschichte“. Diesen Satz sollte man nicht überlesen, denn in ihm entbergen sich die zwei Erzählstränge des Romans. Einmal: sich vor Liebe verzehren. Das erzählende Ich erinnert sich an seine verlorene Liebe. Zwei Menschen sind es, zwei, die auf der Flucht waren, zwei, die als Immigranten versuchen, in der Fremde Fuß zu fassen, zwei, die in liebender Verbundenheit zusammengehalten haben. Und dann: Liebe, die wortwörtlich verzehrt. Es gibt das Sprichwort: Ich habe dich zum Fressen gern. Doch bei Varatharajah wird die Ironie kaltgestellt. Denn er bearbeitet im Roman die reale Begebenheit des „Kannibalen von Rotenburg“. Anfang der 2000er-Jahre lernte der Computertechniker Armin Meiwes den Ingenieur Bernd Jürgen Brandes kennen. Brandes willigte ein, von Meiwes getötet und dann von ihm Stück für Stück verzehrt zu werden. Dieses an sich unvorstellbare Unternehmen wurde tatsächlich realisiert. Armin Meiwes ist zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden.