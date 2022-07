Speisen in Kretas Bergdörfern: Das Lebenselixier der alten Minoer

Drucken

Hauptbild • Im Lefka-Ori-Gebirge: Auf fast 2500 Meter ragen die Weißen Berge hinauf. • Win Schumacher

Kretas Küche gilt als eine der gesündesten der Welt. In den Bergdörfern der Insel kosten Urlauber heilsame Speisen, die bereits vor Jahrtausenden gekocht wurden.

Wo könnte eine Insel-Auszeit besser beginnen als am üppig gedeckten Tisch von Pantelis Sapounakis' Landhaus? In seinem weinumrankten Innenhof steht bereits alles für den Kreta-Neuankömmling bereit. Der coronamüde, um Mensch und Tierwohl bedachte Urlauber lässt für die frischen Salaten, Oliven, Kirschtomaten und Gurken gern die Lammspieße unangetastet. Dass die Schaf- und Ziegenkäse-Platte, wie vom Gastgeber versichert, durchweg von glücklichen Tieren stammt, die sich an nicht umzäunten Kräuterweiden laben – man glaubt es mit jedem Bissen.

Ja, und der Vidiano- und Romeiko-Wein, den Sapounakis zum Mahl einschenkt, gedeiht auf den Hügeln um sein Heimatdorf Sellía zwischen Chania und Rethymno in so idyllischer Lage, dass man sich wieder und wieder das Glas füllen lässt. Für einen Wein, der schon die alten Minoer in der Bronzezeit freudig stimmte und auf den die Kreter noch immer schwören, gibt man gern sich zuletzt halbherzig auferlegte Vorsätze in Sachen Alkohol auf.