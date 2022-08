Nordjütland: Ferien, das Gegenteil von fad

Drucken

Hauptbild • Liegt schön am Kattegat: der kleine Ferienort Øster Hurup mit seinen Dünen • Geraldine Friedrich

Øster Hurup an der Ostküste bietet eine gute Ausgangsbasis für Familienurlaube.

Die Jagd in Øster Hurup beginnt gleich nach der Ankunft. Kaum ist das Ferienhaus bezogen, geht es die 300 Meter zum Strand. Vater und Sohn stürmen vornweg, die Mutter schlendert gemütlich hinterher. Es dauert vielleicht zehn Minuten, dann funkelt es am Meeressaum: Sie findet einen Bernstein, einen halben Zentimeter groß. Eine halbe Stunde später wieder dasselbe. Vater und Sohn sind fasziniert. „Bernstein – echt?“ Ja, echt.

Øster Hurup ist ein kleiner Ort in der Region Himmerland am Kattegat. Der Sandstrand ist kleinkindfreundlich, das Meer wird nur langsam tief. Für Bernstein-Jäger ist der Tang am Strand perfekt, denn in ihnen verfängt sich das Millionen Jahre alte Baumharz. Gerade nach stürmischen Tagen spült die See sehr viel Tang an, und damit steigen auch die Chancen auf das whiskybraune Gold.