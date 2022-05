Kokain und Cannabis im Kinderspielzeug

Mit Hilfe des Drogenspürhunds konnte die Zollbehörde Cannabis und Kokain im Postverteilzentrum Inzersdorf sicherstellen. Es wurde zum Teil in Kinderspielzeug versteckt.

Im Postverteilzentrum Inzersdorf konnten die Beamtinnen und Beamten, gemeinsam mit dem Belgischen Schäferhund Kliff mehrere Postsendungen mit Drogen sicherstellen. Insgesamt ein halbes Kilogramm Cannabis und 150 Gramm wurden versucht, per Post zu verschicken. Darunter auch in Spielzeug.

Der zehnjährige Belgische Schäferhund im April auf eine Sendung, die eine Auswahl an Süßigkeiten und ein Fahrzeug für Kinder enthielt. Das Spielfahrzeug in Form einer Biene, wurde gescannt, der einen Hohlraum offenbarte, in dem sich zwei Päckchen befanden. Auch auf ein anderes Paket wurden die Zöllnerinnen und Zöllner bei ihrer Kontrolle an diesem Einsatztag aufmerksam: Kliff erschnüffelte eine Sendung, die neben kleineren Mengen an Cannabis rund 156 Gramm Kokain enthielt. Die durchschnittlichen Funde dieser illegalen Substanz, die über Postsendungen laufen, liegen normalerweise maximal im zweistelligen Grammbereich, sodass die Menge in diesem Fall auch die Beamtinnen und Beamten des Zolls überraschte.

„Der Kampf gegen den Rauschgifthandel ist einer der vielfältigen Aufgabenbereiche unserer Zöllnerinnen und Zöllner. So schützen sie unsere Gesellschaft vor großem Schaden. Dieser Fall zeigt uns eindringlich die Bedeutung dieser Arbeit, schrecken doch die kriminellen Energien, die hinter derartigen Machenschaften stecken, nicht davor zurück, ihr Schmuggelgut durch Kinderspielzeug zu tarnen und damit auch die Schwächsten unserer Gesellschaft zu gefährden. Die unterschiedlichen Arbeitszugänge unseres Zolls ergänzen sich: Die Kompetenz und Professionalität unserer Zöllnerinnen und Zöllner, moderne Analysemethoden und technische Hilfsmittel sowie der Einsatz der natürlichen Instinkte hervorragend spezialisierter Hunde, um ihren besonderen Spürsinn zu nützen“, so Finanzminister Magnus Brunner zu den Methoden der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zollamtes Österreich.

Im Fall von Drogenaufgriffen werden die Substanzen mittels Schnelltest bestimmt, sichergestellt und anschließend gemäß Strafprozessordnung den Sicherheitsbehörden übergeben.

