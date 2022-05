Nordkorea testete möglicherweise U-Boot-Rakete

Die japanische Küstenwache bestätigt den Abschuss. Es dürfte sich um eine atomwaffenfähige U-Boot-Rakete handeln.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs möglicherweise eine atomwaffenfähige U-Boot-Rakete getestet. Nordkorea habe eine ballistische Rakete am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) vor Sinpo an der Ostküste abgefeuert, teilte der Generalstab mit. Sie sei in Richtung offenes Meer geflogen. Es habe sich möglicherweise um eine U-Boot-gestützte Rakete (SLBM) von kurzer Reichweite gehandelt.

Das südkoreanische Militär sei auf mögliche weitere Raketenstarts durch das Nachbarland vorbereitet, hieß es weiter. Die japanische Küstenwache bestätigte den Abschuss. Aller Wahrscheinlichkeit nach handle es sich dabei um eine ballistische Rakete, erklärte die Küstenwache unter Berufung auf das japanische Verteidigungsministerium.

Nordkorea treibt seit Jahren die Entwicklung von ballistischen Raketen voran. Das sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch einen oder mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Moderne SLBMs gehören ebenfalls dazu. UNO-Resolutionen verbieten dem Land die Erprobung von Raketen mit ballistischer Raketentechnik.

Raketen eines U-Boots schwerer zu entdecken

Nordkorea verfügt eigenen Angaben zufolge schon länger über die SLBM-Technologie. Doch wurden seine Angaben über bisherige Versuchsstarts vom U-Boot aus angezweifelt. Es wird vermutet, dass Nordkorea dazu eine Unterwasserplattform genutzt haben könnte. Raketen, die von einem U-Boot abgefeuert werden, sind schwerer vom Gegner zu entdecken.

Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehr als ein Dutzend umstrittener Raketentests durchgeführt, darunter mindestens auch einen Test mit einer Interkontinentalrakete (ICBM). Zuletzt hatte Nordkorea am Mittwoch laut Südkorea und Japan eine ballistische Rakete abgefeuert. Unklar blieb, um welchen Raketentyp es sich genau handelte. Doch wurde nicht ausgeschlossen, dass ebenfalls eine ICBM erprobt werden sollte.

