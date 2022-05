Wenn Wände blühen

Ein- und mehrjährige Kletterpflanzen sind Multitalente, wenn man ihnen die entsprechenden Rank- und Wachsgerüste für blühende Wände, duftende Gartenräume und schattige Pergolen zur Verfügung stellt.

Als in einem alten und sehr verwucherten Garten ein zu radikal ausgefallener Strauchschnitt die Sicht auf eine historische Zinkbadewanne preisgab, noch dazu bis auf die Straße hinunter, war das nach Meinung ihres doch eher scheuen Besitzers eine echte Niederlage. Zuvor hatte er in der alten Wanne an Sommermorgen die eiskalte Gartenschlauchvariante der FKK-Kultur hochgehalten. Nun, da sein feines Plätzchen sozusagen nackt vor aller Augen lag, war ihm der Sommer versalzen und er litt sehr. Doch eine Übergangslösung war schnell gefunden und konstruiert: Ein von einjährigen Kletterpflanzen rasch und dicht beranktes mannshohes Spalier schirmte die nun wieder privatisierte Angelegenheit zufriedenstellend ab, bis die Sträucher nachgewachsen waren.