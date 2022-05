Grillitsch wird Hoffenheim am Saisonende verlassen

Florian Grillitsch wird den deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim am Saisonende verlassen. Der neue Klub des ÖFB-Spielers ist noch unbekannt. Bleibt er in der deutschen Bundesliga?

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Florian Grillitsch wird den deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim am Saisonende verlassen. Der Mittelfeldspieler wurde am Samstag offiziell verabschiedet, Sportchef Alexander Rosen und Geschäftsführer Frank Briel nahmen die Ehrung vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen im Sinsheimer Stadion vor. Der Vertrag des 26-Jährigen, der nicht zum Aufgebot gehörte, läuft im Sommer aus. Wo Grillitsch in Zukunft kicken wird, ist unklar.

"Es fällt mir schwer, Servus zu sagen. Aber in der Karriere eines Profifußballers kommt irgendwann der Moment, etwas Neues zu wagen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Dennoch habe ich mit dem Verein, den Fans und dem Team hier in den vergangenen Jahren viele wunderbare Momente erlebt, die ich nicht vergessen werde", sagte Grillitsch, der für die TSG im September 2018 beim 2:2 gegen Schachtar Donezk den ersten Champions-League-Treffer der Vereinsgeschichte erzielt hatte.

"Wir hatten uns im vergangenen Sommer bewusst dazu entschieden, mit ihm in ein auslaufendes Vertragsverhältnis zu gehen, obwohl es die Möglichkeit für einen Transfer gab", sagte Rosen: "Leider stand er uns in der Rückrunde verletzungs- und krankheitsbedingt nur selten zur Verfügung." In der laufenden Spielzeit absolvierte Grillitsch, der im Sommer 2017 von Bremen nach Hoffenheim gewechselt war, insgesamt 18 Bundesligaspiele für die Sinsheimer.