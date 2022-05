Golfkrieg ohne Waffen

Eine mit saudischen Ölmillionen finanzierte Turnierserie lockt die weltbesten Stars und versetzt die Tour-Veranstalter in den USA und Europa in Aufruhr. Mittendrin US-Golfstar Phil Mickelson, der es sich mit allen verscherzt hat.

Es ist noch kein Jahr her, da überschlugen sich Experten wie Rivalen in ihren Lobeshymnen für Phil Mickelson. Gerade hatte der US-Amerikaner bei der PGA Championship in Kiawah Island triumphiert und sich mit 50 Jahren und 341 Tagen als ältester Major-Sieger in der Geschichte verewigt. Die Herzen der Fans gehörten „Lefty“, der als geborener Rechtshänder einst den Schlag seines Vaters gespiegelt hatte, sowieso schon längst. Der Profi aus Kalifornien gab schließlich Zeit seiner Karriere das humorvolle, nahbare Gegenstück zum aalglatten Tiger Woods. Der sechste Major-Sieg (der insgesamt 57. auf der PGA-Tour) warf Ende Mai 2021 also noch einmal das Scheinwerferlicht auf einen der unterhaltsamsten Golfer, der nach fast 30 Jahren in der Weltelite dem Abschied entgegenzusteuern schien.

Nun ließe sich einwenden, dass ein gemächlicher, leiser Abgang ohnehin nicht dem Naturell Mickelsons entsprochen hätte. Die Vehemenz, mit der sich der Routinier in den vergangenen Monaten allerdings ins Abseits katapultiert hat, überrascht dennoch. Denn ausgerechnet der beliebte US-Profi steht mitten im Streit, der derzeit die Golfszene spaltet: Auf der einen Seite die von saudiarabischen Ölmillionen getragene LIV Golf Invitational Series, die ab Juni die Topstars bei ihren acht Stationen abschlagen sehen möchte, auf der anderen Seite die etablierte PGA Tour und in weiterer Folge die europäische DP World Tour, die ihre Aushängeschilder behalten bzw. nicht teilen wollen.