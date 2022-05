Eine Generation mit Bombenangst

(c) IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Generation, die nach 1950 aufwuchs, bekam ständig die Gefahr der Vernichtung der Welt durch Atomwaffen vorgeführt. Bei ihr stellt sich derzeit wieder diese Angst ein, und sie macht den Jüngeren Vorwürfe, den Diktator Putin zu sehr zu reizen.

Vom großen George Bernard Shaw stammt das Bonmot: „Alte Leute sind gefährlich, sie haben keine Angst vor der Zukunft.“ Bezüglich der aktuellen Stellungnahmen von Politikern und Intellektuellen, wie man der russischen Aggression in der Ukraine entgegentreten soll, trifft das nicht zu. Im Gegenteil: Angefangen beim 63-jährigen Olaf Scholz bis hin zu den teilweise bereits greisen Unterzeichnern eines warnenden offenen Briefs findet man stattdessen Stellungnahmen, die zu Vorsicht, Zurückhaltung, Entgegenkommen und Verhandlungsbereitschaft raten.

Nur ja nicht den Despoten im Kreml noch mehr reizen! „Angesichts des unbedingt zu vermeidenden Risikos eines Weltenbrandes“, so der 93-jährige Philosoph Jürgen Habermas, bestehe „kein Spielraum für riskantes Pokern“. Kriege gegen eine Atommacht könnten nicht mehr im herkömmlichen Sinne gewonnen werden. Wer sind die, die das „riskante Pokerspiel“ betreiben? Gemeint sind wohl die Millennials, die rund 40-Jährigen, die in der deutschen Regierung an das Ruder der Macht gekommen sind, wie Rudolf Habeck oder Annalena Baerbock. Sie begegnen dem erpresserischen Versuch des Diktators, dem Rest der Welt mit der Androhung von Nuklearwaffen seinen Willen aufzuzwingen, nicht defensiv, mit Rückzug auf die rein nationalen Interessen ihres Landes, sondern offensiv.