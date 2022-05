Gute Länder, schlechte Länder

ÖVP-Probleme in Vorarlberg, Wahl in Niederösterreich, Thronfolge in der Steiermark.

Wenn die niederösterreichische ÖVP ruft, nimmt selbstverständlich auch der Bundesparteiobmann in Reihe eins Platz. „Wir können das alles schaffen. Krisen machen uns stärker“, sagte Karl Nehammer beim Landesparteitag der niederösterreichischen ÖVP am vergangenen Samstag. Das war wahrscheinlich nicht auf die Kalamitäten in Vorarlberg gemünzt, aber möglicherweise mitgemeint.

Im schwarzen Kernland Niederösterreich finden die nächsten Landtagswahlen statt. Voraussichtlich im Jänner kommenden Jahres. Diese werden auch ein Stück weit über das politische Wohlergehen des Karl Nehammer entscheiden. Aus diesem Eck kam zuletzt auch der Wunsch nach personellen Veränderungen in Bundespartei und Bundesregierung.