St. Pöltens Frauen auf Titelkurs

Siebenter Titel in Folge mit dem 4:0 gegen Sturm so gut wie fix. Brunnthaler traf doppelt, Hickelsberger und Klein einmal.

Der SKN St. Pölten hat den siebenten Meistertitel in der Frauen-Fußball-Bundesliga in Folge so gut wie sicher. Der Serienchampion gewann am Samstag den Schlager der 16. Runde gegen Sturm Graz in der NV Arena auch dank eines Doppelpacks von Melanie Brunnthaler (45.+1, 72.) mit 4:0 und vergrößerte den Abstand auf den Verfolger auf fünf Punkte. Zwei Spiele stehen nur noch an. Während die Gastgeberinnen weiter unbesiegt sind, setzte es für die Steirerinnen die erste Niederlage.

In einer sehr kampfbetonten Partie fielen die ersten beiden Treffer nach einem ähnlichen Muster. Sturm-Torfrau Mariella El Sherif konnte einen Abschluss der Slowenin Mateja Zver nur kurz klären und Brunnthaler staubte innerhalb des Fünfers ab. Im Finish sorgten die nach der Saison zu 1899 Hoffenheim wechselnde ÖFB-Teamstürmerin Julia Hickelsberger (87.) und Jennifer Klein (92.) noch für ganz klare Verhältnisse. Auch sonst hatten die Favoritinnen die besseren Chancen, so traf etwa Maria Mikolajova noch die Latte (52.).

Kapitänin Jasmin Eder und Co. sind nach dem 61. Heimsieg in Folge weiter seit dem 27. Mai 2018 - einem 0:1 gegen Sturm - in der Liga ungeschlagen. In dieser Saison gab es nur beim 1:1 in Graz bei Sturm keinen vollen Erfolg, dabei musste der Ligakrösus auch den bisher einzigen Gegentreffer hinnehmen. St. Pölten tritt noch in Altach und gegen Neulengbach an, Sturm empfängt Neulengbach und den FC Südburgenland.

1.111 Besucher sorgten für einen neuen Zuschauerrekord in der Liga, die bisherige Bestmarke (1.100) vom Spiel SPG SCR Altach/FFC Vorderland gegen Wacker Innsbruck vom 7. November 2021 wurde hauchdünn übertroffen.