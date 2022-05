Freundin sticht Partner im Streit in die Brust

Der genaue Tathergang sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde schwer verletzt, sein Zustand sei aber nicht lebensbedrohlich.

Bei einem Beziehungsstreit hat am Samstag im Bezirk Feldkirch eine Frau ihren Freund durch einen Messerstich in die Brust schwer verletzt. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang seien noch völlig unklar, so die Polizei, weshalb vorerst noch keine näheren Angaben gemacht wurden.

Der Streit war gegen 17.30 Uhr eskaliert. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die Verletzungen seien zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Die Polizei hat die Frau noch an Ort und Stelle festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Fallbearbeitung übernommen und ermittelt im Moment in Richtung absichtlich schwerer Körperverletzung (§ 87 StGB).

(APA)