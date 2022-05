Vier mutmaßliche Schlepper bei Schwerpunktkontrollen gefasst

Seit vergangenem Montag wurden mit insgesamt 2100 Polizeibeamten rund 400 Aktionen durchgeführt. Dabei wurden vier mutmaßliche Schlepper gefasst.

Eine erste Bilanz hat das Innenministerium nach am vergangenen Montag angelaufenen Schwerpunktkontrollen gegen Schlepperei und Asylmissbrauch gezogen. Bis einschließlich Samstag wurden demnach rund 400 Einzelaktionen durchgeführt, an denen 2.100 Polizistinnen und Polizisten beteiligt waren. Rund 20.000 Personen wurden auf Straßen und in Quartieren kontrolliert, dabei konnten vier mutmaßliche Schlepper festgenommen werden.

Im Fokus stehen Kontrollen im hochrangigen Straßennetz, in Grundversorgungsunterkünften, aber auch im Rotlicht-Milieu und an Hotspots der organisierten Schwarzarbeit. Ziel ist die Bekämpfung von Menschenhandel. Schlepperstrukturen sollen nachhaltig zerschlagen, der Missbrauch von Asylleistungen unterbunden werden.

Im Zuge der Kontrollen wurden auch 214 unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhältige Personen erfasst. In diesen Fällen wurden Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts eingeleitet. Insgesamt wurden seit Montag rund 900 Verwaltungsübertretungen angezeigt, neben Delikten nach dem Fremdenpolizeigesetz auch solche nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG).

Karner: „Schwerpunktkontrollen werden fortgesetzt“

Laut Innenministerium wurden mehr als 30 Fälle wegen Verdachts auf ungerechtfertigten Bezug von Hilfsleistungen an die Grundversorgungsstellen den Ländern übermittelt. Ein Asylwerber soll aufgeflogen sein, weil er bei einem Monatsgehalt von 2.000 Euro die Grundversorgung in Anspruch genommen hat, hieß es.

"Die Schwerpunktkontrollen werden in den nächsten Tagen und Wochen konsequent fortgesetzt", kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Schlepperei sei "eine menschenverachtende Form der organisierten Kriminalität", das entschlossene Vorgehen dagegen "ein wesentlicher Teil der aktuellen operativen Maßnahmen".

Der Innenminister bezeichnete die aktuell laufenden Schwerpunktkontrollen als "Aktion gerecht". Es müsse sichergestellt sein, "dass jene Unterstützungsleistungen erhalten, die solche auch tatsächlich benötigen". Asylmissbrauch höhle das System der Grundversorgung aus, "und damit werden jene geschädigt, die darauf angewiesen sind", gab Karner zu bedenken.

(APA)