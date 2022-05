Ministerin Köstinger tritt zurück

Nur wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag kommt es zu einem Knalleffekt in der ÖVP: Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat am Montagvormittag ihren Rücktritt verkündet. Es könnte nicht der letzte dieser Tage bleiben.

Elisabeth Köstinger war eine enorm präsente Figur der türkisen ÖVP, Sebastian Kurz machte sie erst zur Generalsekretärin, dann zur Landwirtschaftsministerin. Als er im vergangenen Dezember zurücktrat, wollte dies dem Vernehmen nach auch seine Vertraute tun - wurde allerdings von Kanzler Karl Nehammer gebeten, noch zu bleiben, man einigte sich dann auf eine Übergangszeit als türkise Ministerin, wie sie bei ihrem Abschiedauftritt erklärte. Als Kurz ging, sei eines für sie aber klar gewesen: „Mit der Entscheidung stand für mich fest, dieses Kapitel zu schließen."

13 Jahre ihres Lebens habe sie der Spitzenpolitik gewidmet, „die letzten fünf Jahre waren die härtesten, aber auch die schönsten“, so Köstinger. Sie wird sich gänzlich aus der Politik verabschieden und sowohl auf ihre Minister-Gehaltsfortzahlung als auch auf ihr Nationalratsmandat verzichten. Ihre Zukunft sieht die 43-jährige Kärntnerin in der Privatwirtschaft. In der ÖVP hat so gut wie niemand von ihrem Schritt gewusst, selbst Montagfrüh ahnten selbst namhafte Türkise noch nichts.

Dass Köstinger nach ihrem Entschluss im Dezember noch fünf Monate geblieben ist, erklärte sie mit dem Wunsch, ihre großen Projekte wie die jüngst präsentierte Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel abzuschließen.

Glaubt man Parteikennern, dürfte es nicht der letzte Abgang vor dem nahenden Parteitag der ÖVP sein: Die ohnehin angezählte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist gerade in Tirol und unterhält sich dort mit Landeshauptmann Günther Platter, ihr Abgang soll Insidern zufolge nur noch eine Frage der Zeit sein.