„Gute“ Flirts mit Klischees gespickt

Ein erfolgreicher Flirt basiert offenbar immer noch auf stereotypischen Geschlechtsvorstellungen. Eine Studie hat untersucht, was für heterosexuelle Männer und Frauen am besten funktioniert.

Im Idealfall ist Flirten etwas Lockeres. Beim Lesen einer kürzlich veröffentlichten Studie von Forschenden aus den USA und Norwegen, verfliegt jeglicher Rest an hoffnungsloser Romantik und Nonchalance jedenfalls. Die Partnersuche sei „eine evolutionäre Herausforderung für sexuell reproduktive Arten, auch für Menschen“ heißt es im Artikel des Wissenschaftsjournals „Evolutionary Psychology“. Zwischen potenziellen Liebespartnerinnen und -partnern müsse es direkt gewisse Signale geben, um Interesse zu vermitteln und den „eigenen Partnerwert so effizient und effektiv wie möglich“ zu präsentieren. Flirts sind also genau dazu da. Initiiert werden soll sexueller Kontakt oder eine romantische Beziehung.

Um herauszufinden, was sich besonders eignet, haben Forscherinnen und Forscher 1500 heterosexuelle Studierende aus beiden Ländern befragt. Vierzig Flirttechniken sollten bewertet werden, darunter unterschiedliche Hinweise auf sexuelle Verfügbarkeit, Engagement, Berührungen, aber auch weniger intime Kommunikation, Humor oder die Reaktion darauf. Letzten Endes wurde versucht, Flirttechniken in Kontext von Kultur, Geschlecht und Intention zu stellen.

Lustiger Mann, schöne Frau

Trotz großer Unterschiede hinsichtlich der Religiosität und des sexuellen Freisinns in Norwegen und den USA kamen die Forschenden länderübergreifend zu ähnlichen Ergebnissen. Flirten sei quasi universell, so liest es sich in der zwölfseitigen Studie. Geschlechterspezifische Unterschiede zeigten sich dafür recht prototypisch - und patriarchal. Das Zurschaustellen des Körpers, also freizügige Kleidung, sowie sexualisierte Berührungen - also klare Signale der sexuellen Verfügbarkeit und der Einsatz des ganzen Körpers - wurden bei Botschaft-Senderinnen, die eine kurze Liaison anstreben, als am effektivsten bewertet. Männer hingegen sollen zum Lachen bringen. Frauen wie Männern scheint man wiederum hoch anzurechnen, wenn sie sich antworttechnisch lachend oder kichernd geben. Das gilt für kurze Liebschaften ebenso wie für langfristige Beziehungen. Darüber hinaus gab es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Intime Gespräche und kontinuierliches Engagement, kleine Aufmerksamkeiten etwa, scheinen von beiden untersuchten Geschlechtern gut angenommen zu werden, sowohl in kurz- als auch im langfristigen Bestreben. Nähe in romantischen Beziehungen wird auf lange Sicht durch Offenheit, Aufmerksamkeit (hier spielt Erinnerungsvermögen von Erzähltem eine große Rolle) und Engagement in puncto Zweisamkeit gestärkt.

(evdin)