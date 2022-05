Turbo-Boost für Wasserkraftwerke

Ohne Wasserkraft sind die Klimaziele 2030 nicht erreichbar. Doch viele der heimischen Kraftwerke sind mittlerweile in die Jahre gekommen und müssen modernisiert werden.

Kürzlich erfolgte beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug so etwas wie eine „Dachgleiche“: Mit einem auf größte Präzision ausgerichteten Portalkran wurde die letzte von insgesamt sechs neuen Turbinen in ihren Schacht eingehoben – ein wichtiger Meilenstein, der inklusive der Modernisierung von Generatoren, Leittechnik und Steuerung die Effizienz von Österreichs ältestem Donaukraftwerk um sechs Prozent steigern wird. Rund 144 Millionen Euro nimmt die Verbund AG für die Revitalisierung in die Hand, die Erzeugungskapazität erhöht sich dadurch um 77 Mio. Kilowattstunden (kWh), was dem Jahresstromverbrauch von 22.000 Haushalten entspricht.

Zur Hälfte Revitalisierungen

Das Projekt ist ein kleiner Bestandteil jener größeren Strategie, der ein politischer Auftrag zugrunde liegt: Demnach sollen bis zum Jahr 2030 fünf Terawattstunden an zusätzlichem Strom aus heimischer Wasserkraft erzeugt werden. „Das umfasst sowohl den Bau neuer Wasserkraftwerke als auch die Erneuerung bestehender Anlagen“, erläutert Karl Heinz Gruber, Sprecher für die Sparte Erzeugung beim Branchenverband Oesterreichs Energie und Geschäftsführer der Verbund Hydro Power GmbH. „Aktuell werden bei den Mitgliedsunternehmen von Oesterreichs Energie und dem Verein Kleinwasserkraft Österreich Projekte im Umfang von 4,6 Terawattstunden geplant beziehungsweise befinden sich in Umsetzung. Deutlich mehr als die Hälfte davon kann durch Revitalisierungen, Modernisierungen und Optimierungen von bestehenden Anlagen erreicht werden.“



Bei älteren Kraftwerken lässt sich eine begrenzte Effizienzsteigerung durch den Tausch von technischem Equipment erreichen. Maßnahmen, die auch aufgrund der Betriebssicherheit notwendig sind, führt Stefan Zach, Unternehmenssprecher von EVN, aus. „Dabei wird am Gebäude selbst wenig verändert, es werden lediglich die Turbinen oder der Generator ausgetauscht. Das bringt etwa fünf bis sechs Prozent zusätzlichen Ertrag.“



Größere Leistungssteigerungen würden erst mit baulichen Maßnahmen erzielt: „Das hängt unter anderem von der Topografie und der Beschaffenheit der Flüsse ab“, sagt Zach mit Verweis auf gewisse Einschränkungen: „Von unseren Kleinwasserkraftwerken befinden sich etwa 75 Prozent an Werkskanälen. Das sind Ausleitungskraftwerke. Dort gibt es keine Möglichkeit, wesentlich an Produktionsleistung zu gewinnen, da diese Kanäle das nicht zulassen.“



Mehr Leistung wird vor allem durch die Steigerung der Fallhöhe des Wassers in Bezug zur Turbine erzielt. „Das gelingt mit der Erhöhung der Staumauer oder der Eintiefung des Flussbetts unterhalb des Kraftwerks. Manchmal ist sogar beides möglich.“



Solche Maßnahmen würden oft in Angriff genommen, wenn die Anlagen in die Jahre gekommen sind, sich die Reparaturen häufen oder die Verlängerung des Wasserrechts für einen längeren Zeitraum ansteht. „Das Kraftwerk Brandstatt in der Stadt Scheibbs etwa haben wir vor diesem Hintergrund komplett neu gebaut und mit neuen Turbinen, einem neuen Krafthaus und einem neuen Generator ausgestattet“, erzählt Zack. Insgesamt habe die EVN in den vergangenen zehn Jahren vier der 67 Kleinwasserkraftwerke modernisiert, die Planung für die kommenden Jahre ist ähnlich: Durchschnittlich soll alle zwei Jahre ein Laufkraftwerk auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Über zusätzliches Erzeugungspotenzial verfügen aber auch bestehende Pumpspeicherwerke: „In Ottenstein könnten wir eine zusätzliche Pumpturbine einbauen, was den Betrieb der Stauseen optimiert. Da sprechen wir dann aber von einer Investitionssumme von mindestens zwanzig Millionen Euro“, so Zach.

Planungssicherheit gefordert

Spartensprecher Gruber wünscht sich aufgrund solch hoher Investitionssummen für den Ausbau der Wasserkraft dringend Planungssicherheit für neue Projekte. Erforderlich seien eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und der Beschluss von adäquaten Förderungen. Konkret: die geplante variable Marktprämie als garantierter Mindestpreis für den erzeugten Strom für zwanzig Jahre. „Natürlich müssen sich Neubauprojekte und Modernisierungsmaßnahmen rechnen, deshalb sollten jene Förderungen, die gerade diskutiert werden, rasch beschlossen werden. Auch wenn der derzeitige Strompreis hoch ist, kann und wird sich die Situation ändern, die Preise werden wieder sinken. Das reicht für die langfristige Wasserkraft nicht mehr“, so Gruber.

Während die Modernisierung des Kraftwerks in Ybbs-Persenbeug noch heuer abgeschlossen wird, stehen beim Verbund schon die nächsten Projekte an. In Ottensheim-Wilhering etwa, einem Laufkraftwerksprojekt in ähnlicher Dimension, wurde mit der Revitalisierung gerade begonnen, bei einer kleineren Anlage in Laufnitzdorf in der Steiermark setzt das Unternehmen sogar eine Effizienzsteigerung von zwanzig Prozent um.



„Zusätzlich stehen bei uns auch die Erneuerung und Erweiterung von Pumpspeicherkraftwerken im Fokus, da diese großtechnischen Flexibilitäten beim Ausbau der erneuerbaren Energie dringend benötigt werden. Hier sind aktuell acht Projekte in Arbeit“, wirft Gruber einen Blick in die Zukunft.