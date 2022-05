Im Auge des Zinssturms

Die Zinswende wirbelt die Börsen gehörig auf. Selektive Anlagechancen sind gefragt – sowohl bei Aktien- als auch bei Anleiheinvestments.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die globale Finanzwelt allen voran von einem grundlegenden Trend geprägt: den stetig sinkenden Zinsen. Die Entwicklung gewann nach Ausbruch der Finanzkrise 2008 weiter an Fahrt, als die Notenbanken weltweit die Krise mit kräftigen Leitzinssenkungen und Anleihekäufen bekämpften. Mit den Käufen wurden die Renditen länger laufender Anleihen niedrig gehalten.

Freilich gab es zwischenzeitliche Gegenbewegungen, so etwa im Mai 2013, als der damalige US-Notenbankchef Ben Bernanke eine Drosselung des Anleihekaufprogramms in den Raum stellte. Allein die Ankündigung führte unmittelbar zu größeren Kursverlusten an den Anleihe- und Aktienmärkten. Die Notenbanken gelten schließlich als große und damit wichtige Bondkäufer. Deren Wegfall würde folglich zu höheren Renditen und damit auch zu teureren Refinanzierungskosten für viele Firmen führen, so die Befürchtung der Anleger.