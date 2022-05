Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson (l) und Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin (r). Seit Russlands Angriff auf die Ukraine wollen Finnland und Schweden in Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten.

Ursprünglich wollten die regierenden Sozialdemokraten am 24. Mai ihre Entscheidung zu einem möglichen Nato-Beitritt verkünden.

Die schwedischen Sozialdemokraten werden am kommenden Sonntag (15. Mai) bekannt geben, wie sich die Partei zu einem möglichen Nato-Beitritt Schwedens verhält. Das kündigte Parteisekretär Tobias Baudin am Montag an. Bisher war lediglich spekuliert worden, dass die Partei von Regierungschefin Magdalena Andersson die Entscheidung bereits auf dem kurzfristig einberufenen Vorstandstreffen treffen könnte.

Baudin sagte, es sei vorteilhaft, zeitlich abgestimmt mit Nachbarland Finnland vorzugehen. Finnland drängte zuletzt besonders auf eine Entscheidung in der Nato-Frage. Es sei daher besser, die Entscheidung rasch zu fällen, als eine weitere Woche zu warten. Ursprünglich hatten die Sozialdemokraten die Festlegung ihrer Nato-Linie für den 24. Mai versprochen.

Damit dürften die Würfel über die möglichen Beitrittsanträge sowohl von Finnland als auch von Schweden innerhalb einer Woche fallen. Die finnischen Sozialdemokraten, die Partei von Ministerpräsidentin Sanna Marin, hat ihre Entscheidung für Samstag (14. Mai) angekündigt, bereits am Donnerstag will Präsident Sauli Niinistö seinen Nato-Standpunkt bekannt geben. Auch Marin will schon vor Samstag persönlich Farbe bekennen.

