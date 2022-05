Tunnelanstich für die neue U2: Die Endoskopie unter Wien

Drucken

Hauptbild • Der Tunnelanstich für die U2 am Matzleinsdorferplatz. • (c) APA/Helmut Fohringer

Am Montagvormittag erfolgte der feierliche Tunnelanstich für den Südast der U2 am Matzleinsdorfer Platz. Dass der Anstich nicht in Fahrtrichtung erfolgte, hatte einen Grund.

„Wir stehen hier quasi im größten Knopfloch der Welt“, sagt Günter Steinbauer. Der Verkehr sei ja so etwas wie ein Blutkreislauf, meint der Wiener-Linien-Geschäftsführer. Und zieht eine Analogie zur Medizin – mit Verkehrsadern und Bypässen gegen den Verkehrsinfarkt. Und am Ende spricht er von einer minimalinvasiven Operation – eben der Knopflochmethode.

Die kommt hier, 30 Meter unter dem Wiener Matzleinsdorfer Platz, zur Anwendung. Weil in den kommenden Monaten und Jahren von dieser vorläufigen Endstation ein mehr als zwei Kilometer langer Tunnel gegraben wird, durch den ab 2028 die U2 fahren soll. Bisher hat man die Schächte gegraben, jetzt geht es in die Waagrechte.