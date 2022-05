Ein Jahr Haft für Frankreichs Ex-Premier Fillon

Ein französisches Gericht verkürzte die undedingte Haftstrafe für Ex-Premierminister Francois Fillon auf ein Jahr. Er wurde wegen Veruntruunf öffentlicher Gelder schuldig gesprochen.

Ein französisches Berufungsgericht hat am Montag die Verurteilung des ehemaligen Premierministers Francois Fillon wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder bestätigt, aber seine Haftstrafe um ein Jahr verkürzt, wie Medien berichteten.

Fillon wurde 2020 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, von denen drei zur Bewährung ausgesetzt wurden, weil er seiner Frau etwa eine Million Euro an öffentlichen Geldern für Arbeit als seine parlamentarische Assistentin gezahlt hatte - ein Skandal, der seine Präsidentschaftsambitionen beendete.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil in vier Jahre Gefängnis, von denen drei zur Bewährung ausgesetzt wurden, berichteten der Fernsehsender BFM TV und die Nachrichtenagentur AFP.

Nach Bekanntwerden des Skandals hatte Fillon von einer Schmutzkübelkampagne gegen ihn gesprochen und bestritt, etwas Illegales getan zu haben, obwohl er später wiederum einräumte, einen Fehler gemacht zu haben.

Seine ursprüngliche Verurteilung wurde aufgehoben, nachdem er in Berufung gegangen war. Es war unklar, ob er in einem Land, in dem Strafen für Wirtschaftsverbrechen häufig in eine Haftstrafe mit elektronischer Kennzeichnung umgewandelt werden, eine Haftstrafe antreten würde.

Zuletzt im Finanzsektor und in russischen Ölkonzernen

Der ehemalige konservative Politiker, der seit seiner gescheiterten Präsidentschaftskandidatur 2017 im Finanzsektor tätig ist, steht erneut in der Kritik, weil er für zwei russische Ölfirmen gearbeitet hat.

Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar sagte Fillon, dass er unter diesen Umständen nicht weiter Mitglied des Verwaltungsrats der staatlich kontrollierten russischen Ölgesellschaft Zarubezhneft und des Petrochemieunternehmens Sibur sein könne.

(Reuters)