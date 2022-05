Phänomen Alcaraz: Das Erfolgsgeheimnis eines Teenagers

Der 19-jährige Carlos Alcaraz ist Gegenwart und Zukunft des Tennissports. Wieso der Spanier 2022 von Sieg zu Sieg eilt.

„Ich habe keine Limits und möchte mir auch keine setzen.“ Das sagt Carlos Alcaraz, 19-jähriger Tennisprofi aus El Palmar, Murcia. Und man ist geneigt, dem Teenager zu glauben, so wie er in den vergangenen Wochen die Szene aufgemischt hat.

Triumphe in Rio, Miami, Barcelona und Madrid, eine Saisonbilanz von 28:3, allein acht (!) Siege gegen Top-Ten-Spieler (bei nur zwei Niederlagen): Alcaraz ist der derzeit beste Spieler der Welt und zugleich Maßstab dieses Sports. Doch was macht den Schützling des ehemaligen Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero so speziell? Ein Erklärungsversuch.