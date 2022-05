Trotz Leistungssteigerung: Thiem seit einem Jahr ohne Sieg

Dominic Thiem scheiterte in Rom zum Auftakt an Fabio Fognini. Der leichte Aufwärtstrend schlug sich nicht im Ergebnis nieder, weil Thiem in entscheidenden Momenten noch zu oft falsche Entscheidungen trifft.

„Ich werde noch einige frühe Niederlagen einstecken müssen“, hatte Dominic Thiem vergangene Woche in Madrid im „Presse am Sonntag“-Interview gesagt. Wenige Tage später bestätigte sich die Befürchtung des Niederösterreichers in Rom. Thiem unterlag in der ersten Runde Lokalmatador Fabio Fognini nach 1:53 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:7 (5).

Damit ist der US-Open-Champion von 2020 nun schon seit exakt einem Jahr sieglos. Im Foro Italico hatte er 2021 noch das Achtelfinale erreicht. In der Weltrangliste wird Thiem damit weiter an Boden verlieren und aus den Top 190 fallen.