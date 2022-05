Rocksänger Nick Cave macht Tod seines Sohnes öffentlich

Jethro Lazenby, der Sohn des australischen Sängers Nick Cave, ist 31-jährig verstorben. Es ist das zweite Kind, das der Musiker verliert.

Der australische Rocksänger Nick Cave hat den Tod seines Sohnes Jethro Lazenby öffentlich gemacht. „In großer Trauer bestätige ich, dass mein Sohn Jethro gestorben ist“, schrieb der Musiker in einem Statement, das am Montag unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA zitierte. Zu den Umständen des Todesfalls gab es zunächst keine weiteren Informationen. Cave bat um Privatsphäre.

Lazenby wurde 31 Jahre alt. Er ist der Sohn von Cave und dessen Ex-Partnerin Beau Lazenby, einem australischen Model. Dem „Guardian“ zufolge soll er an Schizophrenie gelitten haben. Erst letztes Wochenende wurde er laut des Berichts aus dem Gefängnis entlassen, er war demnach wegen einer Attacke auf seine Mutter verurteilt worden.

Vater-Sohn Beziehung

In den letzten Jahren sah man Jethro Lazenby immer wieder auf den Laufstegen großer Marken, etwa bei Versace und Balenciaga. In den ersten Jahren hatte Jethro keinen Kontakt zu seinem Vater, später dürfte sich dann aber eine „gute Beziehung“ entwickelt haben. Dazumal erklärte Cave, dass er es „zutiefst bereue“, keinen Kontakt mit ihm gehabt zu haben. Im Jahr 2012 sagte Lazenby in einem Interview: „Es fing alles nicht so gut an, der ganze Mist mit meinem Vater, in seinem Schatten zu stehen.“

Jethro Lazenby bei der Mailand Fashion Week 2011. Getty Images (Stefania M. D´Alessandro)

Mit seinem Tod verlor Cave, Frontmann der Rockband The Bad Seeds, bereits sein zweites Kind. Sein Sohn Arthur ist 2015 mit 15 Jahren tödlich verunglückt. Er war von einer Klippe gefallen, zuvor hatte er LSD konsumiert. In Caves Album „Ghosteen“ geht es auch um den Verlust.

Cave hat noch zwei weitere Söhne. Luke und Earl, den Zwillingsbruder von Arthur.

