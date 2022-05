Florian Tursky soll Digitalstaatssekretär werden

Mit Florian Tursky besetzt die ÖVP Tirol nach dem neuen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig einen zweiten Regierungspolitiker.

Florian Tursky war Pressesprecher von Landeshauptmann Günter Platter und fungierte zuletzt als sein Büroleiter. Er bestritt an der Seite Platters mehrere Wahlkämpfe, Tursky gilt als extrem sportlich und ehrgeizig. Wo das Staatssekretariat angesiedelt werden soll, ist noch offen und Teil der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen.

Neben seiner politischen Laufbahn war Tursky, der über einen Master of Science in PR und integrierter Kommunikation verfügt, Geschäftsführer des Technologie Start-ups “3D Elements“. Von 2010 bis 2015 leitete er den Standort der Innsbrucker Kommunikationsagentur “P8 Marketing“ in Wien. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war er von 2006 bis 2010 als Landesgeschäftsführer der JVP in Tirol tätig.

Superminister Kocher?

Zuletzt erfuhr die „Presse“ aus Verhandlungskreisen, dass es als äußerst wahrscheinlich gilt, dass Arbeitsminister Martin Kocher die Wirtschaftsagenden übernimmt. Da mit Tursky ein neues Staatssekretariat geschaffen wurde, gilt es als wahrscheinlich, dass Claudia Plakolm zur Ministerin aufgewertet wird und weitere Agenden aus Köstingers ehemaligem Ressort erhält.