Muss man sich für das Wort "Fötus" entschuldigen?

Die "New York Times“ hat beim beliebten Worträtsel "Wordle“ den Begriff "Fötus" verwendet. Man beteuert, dass das nicht mit Absicht geschah.

Das Lösungswort "Fötus" beim populären Wortrate-Spiel "Wordle" hat die "New York Times" in Verlegenheit gebracht. Die Zeitung, die das Online-Spiel im Jänner gekauft hatte, beteuerte am Montag, das Wort sei nicht absichtlich ausgewählt worden. "Einige Nutzer haben heute womöglich eine veraltete Antwort gesehen, die eng mit einem großen Nachrichten-Ereignis der letzten Zeit verbunden scheint“. So erklärte Spiele-Redaktionsleiterin Everdeen Mason mehr als umständlich die Verwendung des Begriffs „Fötus“. Natürlich ohne das Wort zu benennen. Schließlich scheint das derzeit ein echtes Problem zu sein in den USA - inmitten einer erhitzen Debatte über das Abtreibungsrecht.

Jedenfalls, so Mason: "Das ist vollkommen unbeabsichtigt und ein Zufall - die ursprüngliche Antwort für heute wurde im vergangenen Jahr in Wordle hochgeladen." Wegen der "Wordle"-Technologie könne es aber schwierig sein, bereits hochgeladene Wörter zu ändern. Lange Rede, kurzer Sinn: Das englische „Fetus“ hätte dort nicht als Antwort stehen sollen. Die Spiele-Redaktion nehme ihre Rolle ernst, einen "Ort der Unterhaltung und Flucht" aus dem Alltag zu bieten. "Und wir wollen, dass Wordle sich von den Nachrichten unterscheidet." Bei dem Spiel geht es darum, jeden Tag ein Wort mit fünf Buchstaben in nur sechs Versuchen zu erraten.

Die Debatte über das Abtreibungsrecht in den USA war vor einer Woche neu entflammt, als ein Urteilsentwurf des Obersten Gerichtshofs zu dem Thema öffentlich geworden war. Demnach könnte der Supreme Court das seit fast 50 Jahren geltende Grundsatzurteil "Roe v. Wade" kippen, das ein landesweites Grundrecht auf Abtreibungen festgeschrieben hatte. Bundesstaaten hätten in der Folge freie Hand, Abtreibungen zu verbieten oder den Zugang drastisch einzuschränken.

"Fetus" (Fötus) als "Wordle"-Lösungswort erschien der Zeitung in diesem Zusammenhang reichlich unangebracht. Mason schrieb nun, die Spiele-Redaktion habe bereits in der vergangenen Woche entdeckt, dass das Wort das Lösungswort sein werde. Die Redaktion habe versucht, dies für möglichst viele Nutzer zu ändern. "Sie werden nicht die veraltete Version erhalten, wenn Sie ihr Browserfenster neu geladen haben. Aber wir wissen, dass manche Leute das nicht tun werden." Diese würden das "veraltete Rätsel" erhalten. "Wordle" hatte in kurzer Zeit Millionen Fans gewonnen.

