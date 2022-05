Die Sache mit den Panzern und der Wiener Breitspurbahn

Wann, wenn nicht jetzt, soll man die russischen Breitspurbahnpläne nach Wien begraben?

Ganz Österreich rätselt, wie das Land etwa in Sachen Energie in diese unverantwortliche Abhängigkeit von Russland geraten konnte. Einen Untersuchungsausschuss zur Klärung der politischen Verantwortung, wie zuletzt von Grünen-Chef Werner Kogler angeregt, kann man sich aber ruhig sparen. Das gesamte politische Österreich dieser Zeit (ausgenommen die Grünen und die Neos) war von der Idee begeistert, sich wirtschaftlich mit Haut und Haaren Russland auszuliefern. Nicht nur in Sachen Energie.

Ein schönes Beispiel dafür ist das Projekt, die russische Breitspurbahn, die derzeit im ostslowakischen Kosice endet, bis Wien zu verlängern. Ein Wunsch Russlands, der als „Seidenstraßenprojekt“ für Bahntransporte aus China camoufliert wurde. Der laut Website der in Wien ansässigen Breitspur-Planungsgesellschaft aber eher das Ziel hat, die Transportzeit zwischen dem ostsibirischen Pazifikhafen Wladiwostok und Wien auf 15 Tage zu verkürzen. Was auch immer aus Wladiwostok geliefert wird.