McDonald's will im Gourmetland Italien deutlich wachsen

McDonald's will mit kräftigen Investitionen in Europa wachsen. Der Fast-Food-Gigant nimmt dabei ausgerechnet das Gourmetland Italien ins Visier, in dem er bisher nicht so stark wie in anderen europäischen Ländern Fuß fassen konnte. 100 Mio. Euro will der US-Riese allein in Italien investieren, kündigte der CEO von McDonald's Italia, Danilo Baroni, an.

2022 sollen 40 neue McDonald's-Restaurants eingeweiht werden, in den darauffolgenden drei Jahren werden es 50 pro Jahr sein, erklärte Baroni laut Medienangaben vom Dienstag. Geplant ist die Anstellung von 12.000 neuen Mitarbeitern in drei Jahren. Derzeit beschäftigt der Fast Food-Gigant 30.000 Mitarbeiter, 7000 davon wurden allein in den letzten eineinhalb Jahren angestellt.

Während der Covid-19-Pandemie hatte McDonald's in Italien einen unbestreitbaren Rückschlag zu verkraften, befindet sich jetzt aber wieder im Aufwind. "Wir haben darunter gelitten, dass wir während des Lockdowns im Frühjahr 2020 zwei Monate lang geschlossen waren und uns entschieden haben, keine Heimlieferungen anzubieten, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Als wir wieder in Gang kamen, waren wir jedoch stärker als der Rest des Markts", betonte der CEO.

McDonald's Italien investiert auch weiterhin im Bereich Lebensmittel. "Im vergangenen Jahr haben wir 240 Millionen Euro für den Erwerb von 100.000 Tonnen italienischer Produkte mit 85 Prozent lokaler Lieferanten investiert, das sind 20 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie", fügte der CEO hinzu.

(APA)