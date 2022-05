Erling Haaland: Königstransfer mit System

Manchester City macht das Rennen um Erling Haaland und zeigt nicht nur Salzburg den Platz in der Markthierarchie.

Der meist diskutierte Wechsel dieses Sommers kommt zu einem frühen Abschluss. Erling Haaland wird seine Unterschrift unter einen Vertrag bei Manchester City setzen, den obligatorischen Medizincheck hat der Stürmerstar bereits in Brüssel absolviert. Die 75 Millionen Euro, die die „Citizens“ der Ausstiegsklausel gemäß nach Dortmund überweisen, sind allerdings nur auf den ersten Blick ein „Schnäppchen“. Im Rennen um den begehrtesten Torjäger Europas galt es schließlich, Konkurrenz wie Real Madrid oder Bayern München auszustechen. Das hat seinen Preis.

Auf fast 250 Millionen Euro wird sich das Paket Haaland belaufen, rechnen englische Medien vor. Allein 120 Millionen soll das Grundgehalt im Fünfjahresvertrag des 21-Jährigen ausmachen, womit er sich im mannschaftsinternen Gefüge hinter Kevin De Bruyne, aber noch vor Jack Grealish (kam vor einem Jahr für 120 Mio. Ablöse) oder Raheem Sterling einordnen wird. Hinzu kommen Boni und Handgeld. Allein Vater Alf-Inge Haaland, der nach dem Tod von Starmanager Mino Raiola die Verhandlungen federführend zum Abschluss gebracht hat (er selbst spielte einst drei Jahre lang für Man City), hat dem Vernehmen nach ein Honorar von 50 Millionen Euro ausgehandelt. Für ihn soll es nur der lukrative Anfang einer zweiten Karriere als Spielerberater sein.

Nun ist selbst diese Gesamtsumme in Anbetracht der Marktentwicklungen der vergangenen Jahre immer noch ein guter Preis für Haaland, der es auf beachtliche 85 Tore in 89 Spielen für Dortmund gebracht hat. Der Wechsel manifestiert jedoch die finanzielle Kluft in Europas Fußball. Denn dass der Norweger überhaupt ins BVB-Trikot geschlüpft ist, hängt wie schon zuvor bei seinem Salzburg-Engagement (17 Tore in 16 Spielen, Wechsel um 20 Mio. Euro) unmittelbar mit der Ausstiegsklausel zusammen. Die sorgt nun dafür, dass das Geld im Umlauf bleibt, in solchen Fällen von der finanzkräftigen Riege um City, Paris St. Germain oder Real Madrid jedoch vorwiegend in Gehalt und Boni umgesetzt wird. Kleinere Klubs müssen immer jüngere Spieler scouten und mit Ausbildungsentschädigungen und Weiterverkaufsbeteiligungen ihren Platz in der Hierarchie finden.

Neuer Rekord durch Adeyemi

Salzburg hat das Handwerk in diesem Wechselspiel in den vergangenen Jahren perfektioniert. Nach Haaland exportiert Österreichs Meister mit Karim Adeyemi nun auch gleich seinen Nachfolger nach Dortmund. Der 20-Jährige (19 Saisontore) reiste am Dienstag zu Verhandlungen in Deutschland, die Ablöse soll sich (ohne Ausstiegsklausel) auf 38 Millionen Euro belaufen – das bedeutet nach Patson Dakas Wechsel zu Leicester City im Vorjahr (kolportierte 30 Mio. Euro) neuen österreichischen Rekord.

Kein anderer heimischer Klub schafft es aktuell, Spieler im zweistelligen Millionenbereich zu verkaufen. Um dieses Standing zu erreichen, hat Salzburg allerdings auch mit großem Abstand die teuersten Einkäufe der Bundesliga-Geschichte getätigt. Die Konkurrenz kann zusehen und klagen oder wie Vizemeister Sturm Graz selbst tätig werden. Rasmus Højlund, 19, kam vergangenen Sommer um 1,8 Mio. Euro aus Kopenhagen und wird vielleicht bald um etliches mehr weiterziehen.

(swi)