Streit um saudische Golf-Turniere eskaliert

Die PGA Tour untersagte ihren Spielern die Teilnahme am Auftaktturnier in London. US-Star Phil Mickelson oder der Deutsche Martin Kaymer sind zwei der wechselwilligen Profis.

Der Streit um die neue aus Saudi-Arabien finanzierte Golf-Serie spitzt sich zu. Die PGA Tour erklärte am Dienstag (Ortszeit), dass sie den Spielern eine Teilnahme am Auftaktevent der neuen, rivalisierenden und millionenschweren LIV Golf Invitational Series in London verbietet.

"Wir glauben, dass es die beste Entscheidung für die Spieler und die Tour ist", erklärte Tyler Dennis, Präsident der PGA Tour in einer Mitteilung. Die Golf League feiert am 9. Juni in London ihr Debüt. Zeitgleich findet in Toronto ein PGA-Turnier statt.

Die neue Golf-Serie, die auch auf mehreren Golfplätzen von US-Ex-Präsident Donald Trump ausgespielt werden soll, versuchte im Vorfeld PGA-Tour-Spieler mit hohen Summen abzuwerben. U.a. der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer (GER) und der sechsfache Majorsieger Phil Mickelson (USA) hatten laut ihrer Berater ein Anfrage für die Teilnahme am Londoner Turnier gestellt. Allein diese Veranstaltung ist mit 20 Mio. US-Dollar (18,95 Mio. Euro) dotiert - der Sieger erhält vier Mio. Dollar (3,79 Mio. Euro).

"Leider scheint die PGA Tour den Profi-Golfern ihr Recht, Golf zu spielen, absichtlich verbieten zu wollen", erklärte Greg Norman. Der frühere Weltranglistenerste fungiert als prominenter Geschäftsführer der neuen Liga, die von einem Konsortium aus Saudi-Arabien finanziert wird.

Die Golf-Spieler, die an einem Nicht-PGA-Tour-Event teilnehmen möchten, müssen bei der PGA Tour um Erlaubnis bitten, wenn zeitgleich ein Event in Nordamerika stattfindet. Bei einem Verstoß drohen den Spielern harte Strafen.

(APA/dpa)