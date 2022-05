70-Jähriger bei Zimmerbrand in Wien-Penzing ums Leben gekommen

Der Mann wurde reanimiert, verstarb jedoch im Krankenhaus. Das Feuer war am Dienstagabend in einer Wohnung im dritten Stock eines vierstöckigen Wohnhauses ausgebrochen

Ein 70-Jähriger ist bei einem Zimmerbrand in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing am Dienstagabend ums Leben gekommen. Das berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, am Mittwoch. Die Einsatzkräfte waren demnach kurz vor 19.00 Uhr alarmiert worden. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock des vierstöckigen Wohnhauses ausgebrochen.

Als die 27 Feuerwehrleute eintrafen, waren einige Hausbewohner bereits ins Stiegenhaus und auf die Straße geflüchtet. Die Feuerwehr legte eine Löschleitung und bekam die Flammen unter Atemschutz rasch unter Kontrolle. Der Inhaber wurde leblos in der betroffenen Wohnung gefunden, in einen sicheren Bereich gebracht und reanimiert. Die Berufsrettung übernahm die weitere notfallmedizinische Versorgung und brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er jedoch.

Das Stiegenhaus wurde mit Hochleistungslüftern rauchfrei gemacht. Die anderen Wohnungen wurden kontrolliert. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Während des rund zweistündigen Einsatzes war die Hütteldorfer Straße für die Straßenbahn in beiden Richtungen nicht befahrbar. Nach Angaben von Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung, waren elf Rettungsteams inklusive der Sondereinsatzgruppe im Einsatz.

(APA)