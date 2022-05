Mindestens 148 Menschen seit April bei Bandenkrieg in Haiti getötet

Die Organisation RNDDH spricht von einem "Massaker von unglaublicher Grausamkeit". Einige Menschen wurden demnach erschossen, andere erstochen, wieder andere in ihren Häusern oder "auf der Straße mit Reifen" lebendig verbrannt.

In Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind bei Revierkämpfen zwischen zwei Banden seit Ende April einer Menschenrechtsorganisation zufolge mindestens 148 Menschen getötet worden. Darunter seien sieben Bandenmitglieder, die von ihren eigenen Anführern "hingerichtet" wurden, erklärte das Nationale Netzwerk zur Verteidigung der Menschenrechte (RNDDH). Einige wurden erschossen, andere erstochen, wieder andere in ihren Häusern oder "auf der Straße mit Reifen" lebendig verbrannt.

Die Organisation sprach von einem "Massaker von unglaublicher Grausamkeit". "Die meisten der ermordeten Frauen und Mädchen wurden vor ihrer Ermordung vergewaltigt", hieß es. Die haitianische Organisation sagte, sie wisse von einem Massengrab mit 30 Leichen, die eine Bande vergraben hatte, nachdem die Mörder diese einfach auf der Straße liegengelassen hatten. Andere Leichen wurden demnach von den Mördern in Brunnen oder Latrinen geworfen.

Die UNO hatte am Freitag noch von 75 getöteten Zivilisten gesprochen. Mindestens 9000 Bewohner der betroffenen Viertel im Norden der Hauptstadt sind aus ihren Häusern geflohen und haben bei Verwandten oder in provisorischen Unterkünften wie Kirchen und Schulen Zuflucht gefunden.

Seit mehreren Jahrzehnten wüten bewaffnete Banden in den ärmsten Vierteln von Port-au-Prince. In den letzten Jahren haben sie noch einmal deutlich an Macht hinzugewonnen. Die Zahl der Morde und Entführungen ist in die Höhe geschnellt, die Regierung wirkt machtlos dagegen.

(APA/AFP)