Bei Casper wird die Depression zur Party

Die Fans des Berliner Rappers tanzten in der Simm City den Apocalypso im Ascheregen. Belebend.

Eine Zeit lang war deutscher Hip-Hop die langweiligste Musik der Welt. Viel zu viele Baggy Pants wurden von Beamtencharakteren bewohnt. Mittlerweile hat sich das Genre erfrischend diversifiziert. Zu den erfreulichen neueren Erscheinungen gehört der in den USA aufgewachsene Rapper Casper, der seinen Status als Außenseiter schon früh voll genützt hat. Durch die Verwendung von Samples aus Indie-Pop und Gothic Rock stach er zu Beginn der Zehnerjahre heraus. Mit dem kantigen Album „Xoxo“ glückte ihm 2011 der Durchbruch. Seither rebelliert er beständig gegen sich selbst.

Was könnte im Hip-Hop mehr schocken als ein biederes Streicherintro! Just so beginnt sein aktuelles Album. Und auch live im rappelvollen Saal der Simm City (am 6. Dezember folgt dann das größere Konzert im Gasometer) war eine Cellistin am Werk. Zudem trat Casper in konventioneller Bandbesetzung auf: Gitarren, Schlagzeug und Keyboards. Fast ein Sakrileg fürs Genre.

„Ich hab' heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mach´“ rappte er – und schon ging es in ein Szenario umfassender existenzieller Depression. Die T-Shirts zum Song wurden am Fanartikelstand in Rosa und in Schwarz-Rosa angeboten. Die Aufschrift „Alles war schön und nichts tat weh“ war für viele einfach zu gut, um daran vorbeizugehen. Die Ware fand reißenden Absatz.

Die Fans trugen Casper von der ersten Sekunde an. Begeistert und textsicher ging es die düsteren Ecken des Lebens. Bei der Zeile „Ich wurd´s leid, meine Zukunft zu diskutieren, fing an meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren“ erreichte der Lautstärkenpegel beinah Stadiondimension.

„Alles war schön und nichts tat weh“ ist auch der Name des Albums, Caspers fünftem, und seine Pandemieplatte. Zwei Jahre lang war er nur Benjamin Griffey, der echte Mann hinter der Kunstfigur. Das tat ihm gut. Nie wieder, sagte er, will er so berühmt sein wie vor zehn Jahren, als seine Karriere durch die Decke schoss.

Angedockt bei Vonnegut

Casper, der lieber mit der U-Bahn als mit dicken Ami-Schlitten fährt, ist in dieser Zeit auch zum Lesen gekommen. Er dockte an die Gedankenwelt von Schriftsteller Kurt Vonnegut an, von dem das Leiberl-Diktum stammt. Es wurde schon mehrfach in der Popmusik verwendet. Zuletzt von Moby, der 2018 ebenfalls ein Album danach benannt hatte. Und es passt auf gespenstische Weise in unsere Zeit, weil es aus Vonneguts berühmtem Antikriegsroman „Slaughterhouse Five“ von 1969 stammt, einem Kultbuch der Hippies, das nun aufs Neue fasziniert.

Bald wurde nicht nur in Richtung Decke gesprungen, sondern bei Hits wie „Im Ascheregen“ und „Alles ist erleuchtet“ auch mit wilden Handzeichen der Apocalypso getanzt. „Und wir fahr'n zur Hölle, ja“ hieß es folgerichtig etwas später. Ein Tanz auf dem Vulkan, der gleichermaßen beängstigend wie belebend war.



