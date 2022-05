Transparenz muss bei Kalkulation gegeben sein

Steuerrecht. Beim Bauherrenmodell gilt es, vor allem als Investor die Totalgewinn-Berechnung im Auge zu behalten, um nicht in die Falle der „Liebhaberei“ zu tappen.

In der Fachwelt spricht man von steuerlicher „Liebhaberei“, wenn bei einem Immobilienpro­jekt steuerliche Verluste entstehen und diese nicht mittelfristig durch steuerliche Gewinne ausgeglichen werden. Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes müssen dabei die steuerlichen Ergebnisse kumuliert positiv sein. Steuerberater Manfred Kunisch, Partner von TPA Steuerberatung GmbH, veranschaulichte den Unterschied zwischen der kleinen und großen Vermietung. „Die kleine Vermietung trifft auf parifizierte Wohnungen, beziehungsweise Bauherrenmodelle mit Parifizierung zu. Die große Vermietung auf das klassische Bauherrenmodell, also ohne Parifizierung.“

In der kleinen Vermietung braucht man einen Gesamt- bzw. Totalüberschuss innerhalb von 20 Jahren, in der großen Vermietung innerhalb von 25 Jahren, jeweilig plus maximal drei Jahre Bauzeit. Verfehlt man das Ziel, dann gehen die steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten verloren.

Gute Prognoserechnung

Wichtig ist daher vor Durchführung der Investition eine gewissenhaft erstellte und realistische Prognoserechnung. In ihr werden gewisse Parameter wie zum Beispiel „Leerstand“ oder „Erhaltungskosten“ berücksichtigt. Bei der Rechnung gibt es ein paar Feinheiten zu beachten, weshalb sich das Heranziehen eines Experten in jeden Fall lohnt. So muss die Fünfzehntelabsetzung in die herkömmliche 1/67-Abschreibung umgerechnet werden. „Damit ist das Minus deutlich niedriger“, sagte Kunisch. „Außerdem hat man bei Inanspruchnahme der Förderung auf die Deckelung der Mieten zu achten.“ Die darf man jedoch in die Marktpreismiete umrechnen. Bei der kleinen Vermietung ist aufgrund des kürzeren Zeitraumes die Gefahr höher, in die Liebhaberei abzu­rutschen. Auch vorm Verschenken oder Verkaufen muss ein Totalüberschuss vorliegen und daher ist eine Prüfung vorab dringend zu empfehlen. In der Folge wird überprüft, ob die zu Beginn erstellte Prognoserechnung realistisch war. Bei Verlusten besteht der Verdacht der Liebhaberei. Wird sie bei der kleinen Vermietung im Nachlauf festgestellt, verliert man nicht nur die Verluste, sondern auch die geltend gemachten Vorsteuern sind zu berichtigen. Es empfiehlt sich, bei dieser Prognoserechnung einige Jahre vor Ende des notwendigen Zeitraums positiv zu sein. „Transparenz ist unerlässlich“, so der Tenor der Expertenrunde. Eine gute Kalkulation reduziert das Risiko bei Bauherrenmodellen.