Kriegsherr Putin verschiebt seine Truppen aus Syrien

Russland muss Kontingent aus Syrien abziehen, um die Verluste im Krieg gegen die Ukraine auszugleichen. Teheran profitiert vom Truppen-Schachzug Putins. Der Iran stößt in die Lücke vor und verstärkt seine militärische Hilfe für den syrischen Machthaber Bashar al-Assad.

Bisher betreibt Russland nach Erkenntnissen der israelischen Denkfabrik Alma ein Dutzend Stützpunkte in Syrien. Etwa 10.000 russische Soldaten waren demnach bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges in Syrien im Einsatz. Seit 2015 unterstützt Russland Machthaber Bashar al-Assad im Bürgerkrieg. Seitdem konnte die syrische Armee viele Gebiete von Rebellengruppen zurückerobern. Nun will Assad in die Provinz Idlib vorstoßen, die letzte verbliebene Rebellenhochburg. Auch dafür braucht er die Hilfe der Russen, die im westlichen Teil Syriens die Lufthoheit haben.

Doch Moskau hat im Moment andere Sorgen. Militärische Misserfolge und hohe Verluste in der Ukraine bringen die russische Armee in Schwierigkeiten. Kampferprobte Truppen werden dringend gebraucht. Die russische Exilzeitung „Moscow Times“ meldete kürzlich, die russische Armee habe einige Einheiten von ihren Einsatzorten in Syrien abgezogen und für den Flug in die Ukraine an drei syrischen Flughäfen versammelt. Nach Einschätzung von Alma hat Russland bereits Soldaten aus Syrien in die Ukraine verlegt.