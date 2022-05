Hafen Wien investiert 40 Mio. Euro in Klimaschutz

Ziel ist die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040.

Der Hafen Wien will in den nächsten 18 Jahren 40

Mio. Euro in den Klimaschutz investieren. Die Investitionen

umfassten unter anderem den weiteren Ausbau klimafreundlicher

Energien, die CO2-sparende Umgestaltung des Fuhrparks und die

verstärkte Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene

bzw. aufs Wasser, betonte Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien

Holding, heute auf einer Pressekonferenz.

Landgewinnung

Deshalb werde der Hafen Wien seinen Containerterminal nochmals

ausbauen und dafür 20 Mio. Euro in die Hand nehmen. Außerdem würden weitere Landflächen im Hafen Freudenau gewonnen, um zusätzliche

Umschlageinrichtungen ansiedeln zu können. Diese Verkleinerung des

Hafenbeckens sei deshalb möglich, da der Hafen Freudenau noch aus

einer Zeit stamme, in der ein Hafenbecken viel größer dimensioniert

werden musste, als das heute der Fall sei. Für das Projekt

"Landgewinnung" stünden zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Umweltfreundlichere Kräne

Sieben Millionen Euro werden in neue moderne und

umweltfreundlichere Kräne und Umschlagsinfrastruktur investiert,

weitere drei Millionen Euro in die Modernisierung der Heizanlagen.

Der Anteil der erneuerbaren Energien liege derzeit bei 25 Prozent.

Der Gesamtenergieverbrauch von Hafen Wien und WienCont liegt bei

8.967 MWh pro Jahr (4.571 MWh/Jahr bei Hafen Wien sowie 4.396

MWh/Jahr bei WienCont). Der Hafen ist ein Unternehmen der Stadt

Wien. Mit den Häfen Freudenau, Albern und dem Ölhafen Lobau ist

dieses Logistikzentrum mit drei Millionen Quadratmeter nach

Eigenangaben das größte Güterverkehrszentrum im Osten von

Österreich. (APA/red)