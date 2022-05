Ferieninsel Sri Lanka stürzt ins Chaos

Nach Protesten verhängt der Präsident den Ausnahmezustand, das Militär darf auf „Plünderer“ schießen. Der Premier trat zurück, doch der Staatschef will weiterregieren.

Sri Lankas prominente Strandpromenade ist derzeit kaum wiederzuerkennen: Seit Wochen campieren Menschen nun schon in der Hauptstadt Colombo am Galle Face Green. Sie haben hier, wie in anderen Teilen des Landes, Protestlager aufgeschlagen – und sie haben eine klare Forderung: „Hau ab, Gota.“ Gemeint ist Präsident Gotabaya Rajapaksa.

Menschen aller Religionen haben sich versammelt, um ihre Stimme gegen Misswirtschaft und Korruption zu erheben und nicht zuletzt den Rücktritt der Familie Rajapaksa von all ihren politischen Ämtern zu fordern. Viele geben Präsident Gotabaya und seinem älteren Bruder Mahinda, den Hardlinern der buddhistisch-nationalistischen Volksfront SLPP, die Schuld an der schweren Wirtschaftskrise. Seit 2019 teilten sich die Brüder die Ämter des Präsidenten beziehungsweise des Premierministers. Ein anderer Bruder war Finanzminister.



Bis zuletzt verliefen die Demonstrationen aber friedlich, bis die Stimmung zu Wochenbeginn kippte. Sympathisanten der Regierungspartei SLPP griffen die Lager der Demonstranten an. Daraufhin eskalierte die Situation: Der Frust schlug in Gewalt um. Wohnsitze von hochrangigen Regierungsmitgliedern, die beispielsweise unter Verdacht stehen, Lebensmittel zu horten, wurden in Brand gesetzt.