Seitdem Bundeskanzler Karl Nehammer vergangene Woche angekündigt hatte, Übergewinne der Energiekonzerne "abschöpfen" zu wollen, ist in der Industrie Feuer am Dach. Eco Austria-Chefin Monika Köppl-Turyna über die Sinnhaftigkeit einer solchen Idee und warum sie das Problem hoher Energiekosten nicht lösen wird.

Presse Play Information Leitartikel von „Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak zum Thema: >>> So sicher nicht, Karl Nehammer!

