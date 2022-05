Finnlands Staatsspitze spricht sich für Beitritt zur Nato aus

Vor 83 Jahren, am 30. November 1939, griff die riesige Rote Armee das kleine Finnland an. Zwar gewann sie den Winterkrieg, der bis zum 13. März 1940 dauern sollte, doch sie erlitt durch die schlecht bewaffneten Finnen so gewaltige Verluste, dass sie fortan als Gegner unterschätzt wurde. Mehr dazu hier. [premium]