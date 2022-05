Wer hat den Grund des Pazifiks gepflastert?

US-Wissenschaftler haben nordwestllich von Hawaii eine ungewöhnlich Entdeckung am Meeresgrund gemacht. Eine gelbliche Pflasterstraße, mitten am offenen Meer, in 1000 Meter Tiefe.

Eine Unterwasserstraße, die Fragen aufwirft. Auf einem Video des US-amerikanischen Nautilus-Schiffs ist ein gepflasterter Weg zu sehen, der sich am Meeresgrund befindet. Genauer gesagt mitten im Pazifik, in 1000 Metern Tiefe. Etwas weiter nordwestlich von Hawaii hat die Expedition diese Überraschung zu Tage gefördert.

Der Moment, in dem das Team die „Brick Road“ entdeckte, ist vom Forschungsteam auf YouTube gepostet. Es sehe aus „wie der Weg nach Atlantis“.



Die aktuelle Hypothese der Wissenschaftler ist allerdings eine andere. Es soll sich um sehr altes vulkanisches Gestein handeln, das zufällig in geometrischen Formen gebrochen sei. Bei dem untersuchten Untergrund soll es sich um einen vor Millionen von Jahren ausgetrockneten See handeln. Also keinerlei menschliches Eingreifen, das zu der Unterwasserstraße geführt hat.



Das Schiff Nautilus untersucht den Liliʻuokalani-Kamm innerhalb des Papahānaumokuākea Marine National Monument (PMNM), ein Naturschutzgebiet, das größer ist als alle Nationalparks in den USA zusammen. Wissenschaftler des Ocean Exploration Trust sagen, dass bisher nur drei Prozent des Schutzgebiets, das teils über 3000 Meter unter der Meeresoberfläche liegt, erforscht sind.

(Red.)