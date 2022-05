Beyond Meat bekommt große Konkurrenz - Aktie stürzt ab

(c) imago images/Levine-Roberts (Richard B. Levine via www.imago-images.de)

In dem Markt für pflanzenbasierte Burger und verwandte vegetarische Lebensmittel drängen sich zunehmend etablierte Marken wie Tyson Foods und Kellogg.

Dem Anbieter von Fleischersatzprodukten setzt in den USA die Konkurrenz zu. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal stieg zwar leicht auf 109,5 Millionen Dollar (103,76 Millionen Euro), teilte Beyond Meat nach US-Börsenschluss mit. Allerdings hatten Experten 112,3 Millionen erwartet, wie aus Refinitiv-Daten hervorgeht. In dem Markt für pflanzenbasierte Burger und verwandte vegetarische Lebensmittel drängen sich zunehmend etablierte Marken wie Tyson Foods und Kellogg.

Die Beyond-Meat-Aktie stürzte im nachbörslichen Handel knapp 22 Prozent ab und lag mit 20,61 Dollar zunächst unter dem ursprünglichen IPO-Kurs von 25 Dollar. Die Titel hatten 2019 zeitweise 240 Dollar markiert.

Bloomberg

(APA)