Die dezente Eleganz eines durchwachsenen Jahrgangs

Wieder so eine Geschichte, die wir nicht so gern hören. Aber es ist eine Erfolgsgeschichte. So ähnlich dachte ich, als ich jüngst den „Fonplégade 2014“ getrunken habe. Das Château in Saint-Émilion war viele Jahre, na ja, sosolala, würde man sagen. Dann kam das US-Ehepaar Denise und Stephen Adams – und plötzlich ging’s bergauf. Adams ist mit Werbung, Medien und Finanzgeschäften sehr reich geworden.

Und irgendwann begann er halt, Weingüter zu kaufen. Zuerst im Napa Valley, dann in Frankreich. Mittlerweile verbringen seine Frau und er einen guten Teil des Jahres im Bordeaux, wo sie neben Château Fonplégade auch das Château L’Enclos besitzen. Egal. Das Weingut arbeitet seit knapp zehn Jahren biologisch, die Lagen waren schon immer toll und grenzen an so namhafte Weingüter wie Château Canon. Der 2014er gilt ja als durchwachsener Jahrgang. Doch die etwas ­dezente Eleganz hat auch ihren Charme. „Fonplégade“ gefällt, weil er eben nicht so laut und wuchtig ist.

Château Fonplégade, „Fonplégade 2014“, 35,62 Euro bei www.finewineshop.com