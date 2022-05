Kaum eine zweite Aktie ist diese Woche so wild nach unten und oben gefahren wie die von Shop Apotheke. Es könnte das Vorspiel für den großen Sprung sein. Die Kursziele der Experten sind jedenfalls imposant.

Die Anleger hätten in den vergangenen Tagen gleich Beruhigungspillen bestellen sollen: Nach einem halbwegs guten Wochenstart kam am Dienstag der Absturz. Meldungen über eine Verzögerung bei der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland haben heftige Irritationen ausgelöst und die Aktie des Online-Anbieters Shop Apotheke am Mittwoch um mehr als 15 Prozent absacken lassen. Der Schweizer Konkurrent Zur Rose verlor im Sog ebenfalls kräftig. Am Mittwoch ging es wieder zweistellig steil nach oben. Am Donnerstag setzte sich der positive Trend anfänglich fort, ehe die Aktie wieder nach unten drehte. Was geht da gerade vor sich? Und bahnt sich hier Großes an?